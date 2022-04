Del Core apre primo resort store a Porto Cervo

Del Core apre il suo primo resort store a Porto Cervo, sulla Passeggiata, con un concept appositamente dedicato. Frutto del dialogo tra il direttore creativo, Daniel Del Corte e Rev/Studio, nell'ambito di una strategia di espansione retail, il negozio è concepito come un laboratorio e ruota attorno alla giustapposizione di artificio e natura. "Questa inaugurazione - spiega Daniel Del Core - è un primo passo importante per la maison e sono felice che avvenga in Italia, dove abbiamo sede, in un luogo speciale e significativo come Porto Cervo: una magica destinazione turistica che attrae il pubblico cosmopolita e sofisticato con il quale parliamo".

A caratterizzare lo store un linguaggio di transizioni che, secondo lo spirito del marchio, armonizza le meraviglie della natura con l'invenzione umana. Lo spirito scientifico del progetto è rivelato dalla vetrina, filtro tra interno ed esterno, e teatro vivo definito da un diaframma di colonne girevoli che regolano la scoperta visiva dello spazio e emettono in scena le collezioni, immagini di campagne e video.

Il percorso all'interno del negozio è basato su una griglia matematica, pavimenti sono realizzati in cemento satinato, le pareti e il soffitto illuminato amplificano la presenza del motivo a griglia. Nell'ingresso le pareti della galleria sono composte da una sequenza di pannelli d'acciaio riflettenti mentre un delicato tocco di bone, colore distintivo di Del Core, altera il riflesso degli specchi. Le pareti, invece, sono arricchite da tavole espressive in Corten finitura acciaio. I mobili e gli elementi free-standing sono pensati come strumenti.

Nei camerini sono presenti un pavimento tatami in fibra di cotone di ispirazione giapponese e uno specchio trittico che arricchiscono la grammatica tattile e visiva dello store. Il negozio di Porto Cervo resterà aperto per circa sei mesi all’anno, da metà aprile a metà ottobre e anticipa quella del primo flagship store di Londra, la cui inaugurazione è prevista per l’autunno 2022.