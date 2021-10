"Io sono in questo governo per ridurre le tasse, non per aumentarle, soprattutto per un bene primario come la casa"

"Io sono in questo governo per ridurre le tasse, non per aumentarle, soprattutto per un bene primario come la casa. Io non firmo un assegno in bianco". Lo ha detto Matteo Salvini, rilasciando una dichiarazione ai giornalisti, tornando sul no della Lega alla delega fiscale.