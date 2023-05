Delegato russo strappa la bandiera ucraina: rissa al vertice di Ankara - Video

Rissa tra i membri delle delegazioni ucraina e russa durante un vertice nella capitale turca Ankara. A riportarlo è la Bbc che racconta quanto avvenuto all'assemblea parlamentare della Comunità economica del Mar Nero. La zuffa è nata quando il segretario della delegazione russa Valery Stavitsky ha strappato la bandiera a un deputato ucraino che, durante un'intervista, l'aveva stesa dietro la delegata russa Olga Timofeeva. Il membro del Parlamento di Kiev, allora, ha preso a schiaffi e pugni il russo, riacciuffando la bandiera. Gli organizzatori a quel punto hanno chiesto che i responsabili della lite di entrambe le parti venissero allontanati.

In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



