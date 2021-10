Delitto Olgiata: Manfredi Mattei, 'oggi sotto a tribunale per protestare contro liberazione Winston**

"Oggi, alle 18, parteciperò a una manifestazione, non organizzata da noi, sotto il tribunale di Piazzale Clodio in segno di protesta contro la liberazione dopo soli dieci anni di Manuel Winston, anche se regolarmente concessa in accordo alle leggi esistenti, l’assassino di Alberica Filo della Torre". Lo annuncia all'Adnkronos Manfredi Mattei, figlio della contessa uccisa nella sua villa all'Olgiata il 10 luglio 1991.

"Lo Stato prima ci ha perseguitato per 20 anni con allegazione e narrazioni assurde - prosegue - e ora libera un assassino, che non si è mai formalmente scusato, e potrebbe pure ripetere il reato. Chi sbaglia deve pagare, ma in Italia non succede quasi mai".