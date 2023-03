Della Pergola: ''Compromesso possibile solo su Netanyahu e non su giudici''

Il demografo italiano naturalizzato israeliano analizza le difficoltà di un accordo sulla riforma della giustizia, plaude alla consapevolezza popolare e sposa l'idea di un'uscita dalla scena politica del premier in cambio di una sospensione del processo a suo carico. Per il bene di Israele.

Compromesso difficile, se non impossibile quello sulla riforma della giustizia proposta e ora sospesa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Perché ''i giudici della Corte suprema o sono controllati dal governo o non lo sono'' e ''se la Corte suprema diventa una filiale del governo, finisce la separazione dei poteri, la democrazia. Questa è una linea invalicabile''. L'unico vero ''grande compromesso'' al quale si potrebbe arrivare riguarda la figura stessa di Netantyahu, ''diventato fonte di polarizzazione del sistema politico israeliano, la sua presenza crea più danno che beneficio al Paese'' dove si muove ''con carattere autoritario, come se Israele fosse una Repubblica presidenziale''. Questo grande compromesso di cui parla il demografo italiano naturalizzato israeliano Sergio Della Pergola in un'intervista all'Adnkronos è ''la sospensione del processo a Netanyahu in cambio del suo ritiro dalla scena politica''.

Perché ''ci vorrebbe un taglio radicale'', ma senza un tornaconto ''è impossibile che si dimetta'' per via del suo ''processo per corruzione, truffa e abuso di potere''. Se il dialogo promosso dal presidente Isaac Herzog ci sarà, dunque, ''meglio una lottizzazione'' della Corte suprema che il suo controllo esclusivo da parte della maggioranza, afferma il professore Emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme.

Un'ipotesi quest'ultima che la popolazione israeliana non ha accettato, dimostrando ''una forte consapevolezza sociale e politica per salvare la democrazia''. Una ''protesta popolare che non è stato più possibile ignorare, altro che piccole minoranze di estremisti brizzolati come li ha chiamati Netanyhau'', uno ''sciopero generale mai successo prima con l'aeroporto chiuso, le università chiuse, le aziende anche''. Proprio ''di fronte a questo ci si è resi conto che il Paese andava allo sfascio e all'ultimissimo momento Netanyahu ha frenato'' perché ''significava anteporre i vantaggi personali a quelli di Israele''.

Citando il ''vuoto intorno a sé creato da Netanyahu'', con tutti i suoi ''delfini che si sono allontanati'' e il fatto che sia ''accerchiato da persone mediocrissime perché da lui dipende loro sopravvivenza politica'', Della Pergola afferma che pur ''carismatico e divinizzato'' anche ''all'interno del suo partito (di Netanyahu, ndr) una parte ha cominciato a capire che la situazione andava male''. Della Pergola cita in particolare ''un sondaggio politico di ieri sera che è un interessante barometro'' dal quale emergeva ''un vero collasso del partito di Netanyahu e un'enorme avanzata dei partiti di centro che fanno parte dell'opposizione. I politici agiscono cinicamente e non certo con l'intenzione di andare verso il collasso elettorale'' che ''in caso di eventuali elezioni anticipate avrebbero fatto perdere il potere ottenuto con tanta fatica''.

La ''causa scatenante'', il ''colossale errore strategico'' commesso da Netanyahu è stato il ''licenziamento del ministro difesa'' mentre era ''accecato dalla sua stessa propaganda''. Yoav Gallant è del Likud, molto vicino a Netanyahy, ex generale candidato a diventare capo di Stato maggiore che però ha espresso ''forte preoccupazione per la stabilità dell'apparato militare'' dopo che i riservisti han detto di non volersi più presentare alle esercitazioni in protesta riguardo alla riforma della giustizia.

Il suo licenziamento ha dimostrato ''che non siamo sull'orlo di una dittatura, siamo già dentro la dittatura'' prosegue Della Pergola, aggiungendo che le ''centinaia di migliaia di persone che si sono riversate nelle piazza e mezzanotte'' dopo l'annuncio della rimozione di Gallant hanno fatto sì che ''Netanyahu si è reso conto in ritardo dell'enorme errore che aveva fatto''. E ora, ''ora ci sono le feste, la Pasqua, la Giornata del ricordo della Shoah, la Giornata dell'indipendenza di Israele. Sono momenti di grande unione e fratellanza. Sarebbe stato folle arrivarci con il Paese spaccato in due'' afferma Della Pergola. ''Credo che Netanyahu si illude che alla fine del periodo di vacanza parlamentare possa riproporre allo stato attuale il processo'' di riforma della giustizia. Ma ''bisogna vedere se si riesce a intavolare una vera trattativa'', ma ''è possibile ricucire solo un parte, c'è un punto che non può essere oggetto di compromesso'', ovvero il controllo dei giudici da parte della maggioranza di governo.

Il rischio è ''una nuova situazione di stallo e poi tensioni'', afferma Della Pergola sottolineando come sia ''molto grave la situazione della sicurezza'', con la ''minaccia dell'Iran a un passo dalla bomba atomica'' o quelle provenienti da ''Hezbollah e Hamas''. Rassicurando sul fatto che ''oggi il cielo è azzurro, siamo preoccupati del caro vita e degli ingorghi stradali'', Della Pergola allo stesso tempo parla di ''polveriera, si può arrivare a un conflitto in qualsiasi momento. Israele ha militari molto forti e ben organizzati, ma è impossibile uscire senza danni'' e allo stesso tempo ''nessuno può controllare gli estremismi e la follia, il mondo arabo è imprevedibile, senza logica''. Sta di fatto che, proprio Netanyahu e la sua contestata riforma della giustizia, abbiano ''deteriorato in modo catastrofico i rapporti internazionali''. In particolare, Della Pergola cita la ''rinviata visita negli Emirati'', ma anche ''i rapporti con gli Stati Uniti al limite della massima tensione, così come anche con l'Europea'' e in generale un ''forte indebolimento rapporti internazionali di Israele''. Che si traduce in una economia indebolita, minori investimenti, minore turismo, calo della capacità israeliana di restituire debito. Se si abbassassero ancora si avrebbe un aumento della catena dei licenziamenti e della disoccupazione. Tutti fattori scatenanti instabilità''. Ancora.