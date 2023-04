Della Rocca: ''Cane sciolto ha colpito italiano, Hamas accende miccia''

E' ''un cane sciolto'' l'uomo che con la sua auto si è lanciato sulla folla che passeggiava sul lungomare di Tel Aviv, ''a cinquanta metri dall'ambasciata italiana''. E a soli ''700 metri da dove, un anno fa, tre israeliani sono stati ammazzati a colpa d'arma da fuoco mentre erano seduti a un bar a bere una birra''. Purtroppo ''succede a ogni Ramadan'', afferma ad Adnkronos Roberto Della Rocca, medico italiano che fa parte del partito israeliano sionista di sinistra Meretz. ''Questa volta ci è andato di mezzo un povero turista italiano'' che ''si trovava nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Anche io vado a passeggiare sul lungomare di Tel Aviv'', racconta Della Rocca ricordando che ''ogni anno sono tantissimi i turisti italiani che vengono in Israele''.

La zona dove è avvenuto l'attacco, inoltre, è ''molto frequentata sia da israeliani, sia da turisti'', ma anche da arabi, ''sono centinaia le famiglie arabe che ogni venerdì si riuniscono in un grande prato in quella zona per fare il barbecue''. Ma l'attentatore ''sapeva che essendo Ramadan, di venerdì sera non ci sarebbero stati arabi, ma israeliani. E ha sfruttato questa situazione. Voleva uccidere israeliani, invece ha colpito turisti''. Perché, come dimostra anche l'attacco sferrato poche ore prima dove ''sono state uccise due sorelle, non gliene frega niente di attaccare i civili''. Questi cani sciolti, come li chiama Della Rocca, ''sono persone indottrinate dalle omelie dei mufti del venerdì, che gli montano la testa parlando della conquista della moschea di al-Aqsa, ma Israele non vuole conquistare nulla''. Si tratta, insomma, di persona ''molto indottrinate'', ma ''più i giovani crescono con questa mentalità, più la pace si allontana''.

L'attentatore, prosegue Della Rocca, ''non aveva precedenti'' penali, era ''un arabo israeliano che proveniva da una città molto tranquilla, Kfar Qasim'', 18 chilometri a sudest di Tel Aviv. Ma, in generale, in Israele ''il periodo è davvero molto intenso, complicato da varie cose si mischiano tra loro, problemi interni israeliani e con i fondamentalisti islamici''.

In ogni caso, prosegue, ''come ogni Ramadan Hamas sa bene come schiacciare il bottone e creare una serie di reazioni''. Perché ''come tutti gli anni ci sono infiltrati tra i palestinesi al Monte del Tempio, che vanno con bastoni, pietre, fuochi d'artificio. Si tratta di provocazioni e non si reagisce non succede niente. Altrimenti, basta una piccola reazione e un filmato condiviso sui social, con 14 milioni di visualizzazioni, ed è l'escalation''.

L'elemento di novità di quest'anno, fa notare Della Rocca, è ''il lancio di razzi dal Libano da parte di Hamas'' con ''Hezbollah che chiude un occhio in un Libano che come Paese non esiste più, senza un presidente, senza un governo''.