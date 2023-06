Deloitte, Coni e Cip lanciano programma dual career per sostenere formazione atleti

Deloitte, Coni e Cip lanciano il programma Dual Career, una partnership pluriennale per promuovere iniziative destinate a sostenere la formazione e la crescita degli studenti-atleti: tra queste l'assegnazione di borse di studio per coprire le rette universitarie e l'offerta di coach personali dedicati che accompagneranno gli atleti nel loro percorso formativo, una novità assoluta nei progetti di Dual Career nel panorama nazionale. L’iniziativa nasce in sinergia con il tavolo istituzionale in corso che coinvolge Coni, Cip, Fondazione Milano Cortina 2026, il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Ministero dell'Università e della Ricerca, finalizzato a definire un impianto normativo in grado di favorire lo sviluppo delle Linee Guida Dual Career in tutte le università italiane.

Deloitte Italia è Partner per i Servizi Professionali di Milano Cortina 2026. Per questa ragione, l’appuntamento con le prossime Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali sarà il primo ambito in cui la partnership tra Deloitte, CONI e CIP troverà applicazione, attraverso l’individuazione di studenti-atleti della rosa Olimpica e Paralimpica delle discipline invernali.

“Con questa iniziativa ci poniamo l’obiettivo di contribuire concretamente a una maggiore diffusione dei programmi di Dual Career nel nostro Paese – afferma Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia – Siamo convinti che anche ad alto livello studio e sport possano coesistere, nel quadro di una reciproca e fruttuosa integrazione tra i valori della didattica e dell’attività sportiva agonistica. Con il supporto delle istituzioni, del CONI e del CIP siamo orgogliosi di poter sostenere la crescita personale e professionale dei nostri studenti-atleti”.