Delon al figlio Anthony: "Se entro in coma, stacca la spina"

"Se mai mi succede qualcosa e sono in coma, tenuto in vita da una macchina, voglio che tu stacchi la spina. Voglio che me lo prometti". A rivolgere la struggente richiesta è stato Alain Delon, 86 anni, al figlio Anthony. Lo racconta quest'ultimo nel libro autobiografico appena uscito in Francia 'Entre chien et loup'. Una richiesta, quella di Delon senior, arrivata all'indomani della morte della madre di Anthony, Nathalie, morta il 21 gennaio 2021 e divorziata da Alain dal 1968.