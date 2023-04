Delta dimostra come le sue soluzioni intelligenti a basso impatto ambientale possono "Realizzare un mondo intelligente, sostenibile e connesso" alla Fiera di Hannover 2023

La nostra nuova proposta di valore del marchio, lanciata ufficialmente alla più grande fiera industriale del mondo, evidenzia l'attenzione di Delta alla creazione di soluzioni olistiche sostenibili ispirate alle esigenze dei clienti

HANNOVER, Germania, 18 aprile 2023/PRNewswire/ -- Delta, leader mondiale nelle soluzioni di gestione energetica e termica ha lanciato oggi la sua nuova proposta di valore del marchio, "Realizzare un mondo intelligente, sostenibile e connesso", alla Fiera di Hannover 2023. Questa dichiarazione dimostra come le innovative soluzioni intelligenti a basso impatto ambientale basate su IoT di Delta stiano contribuendo agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'umanità promuovendo industrie intelligenti con al centro l'automazione intelligente, la conservazione dell'energia e gli ecosistemi di collaborazione.

Shan Shan Guo, Chief Brand Officer di Delta, ha sottolineato: "Le iniziative europee di sostenibilità sono un punto di riferimento globale, e quindi abbiamo deciso di lanciare la nostra nuova proposta di valore del marchio alla Fiera di Hannover, il cuore della tecnologia industriale europea. Delta cerca un'innovazione costante per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti e gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Con la trasformazione da un marchio industriale a un marchio anche commerciale, la nostra nuova proposta di valore del marchio, "Realizzare un mondo intelligente, sostenibile e connesso", esprime l'impegno di Delta a creare soluzioni mirate al risparmio energetico e incentrate sul cliente, e che promuovono ecosistemi collaborativi per contribuire all'obiettivo climatico globale degli 1,5oC. Anche il successo di Delta nel raggiungere il suo obiettivo nel 2025 SBT (Science Based Target) con quattro anni di anticipo, l'ambizioso obiettivo RE100 entro il 2030 e la partecipazione a tutti i vertici COP sul clima dal 2007 in poi riflettono tale impegno. Siamo ansiosi di collaborare con le parti interessate dell'area EMEA per costruire un futuro migliore."

Dalip Sharma, Presidente e General Manager della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) di Delta, ha dichiarato: "In linea con l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55% prima del 2030, Delta sta già alimentando il 93% delle proprie attività nell'area EMEA con energia elettrica rinnovabile. Sfruttiamo inoltre le nostre capacità di innovazione per fornire soluzioni ideali per la produzione intelligente e l'automazione degli edifici, l'e-mobility, l'infrastruttura per l'energia intelligente e l'infrastruttura ICT a basso impatto ambientale. Si prevede che queste soluzioni consentiranno un risparmio energetico annuo di oltre il 56% nel nostro nuovo edificio ecocompatibile LEED Gold di Helmond, nei Paesi Bassi. Il nuovo Data Center Customer Experience Center a Soest, in Germania, il nuovo laboratorio R&D di Helmond e l'espansione della fabbrica in Slovacchia non solo ci aiutano a fornire soluzioni su misura per il mercato locale, ma riflettono anche il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell'area EMEA. "

La produzione intelligente, l'infrastruttura sostenibile per la ricarica di veicoli elettrici e le soluzioni connesse per l'automazione di edifici, presentate da Delta alla Fiera di Hannover 2023, stanno portando avanti la politica "Fit for 55" della Commissione europea e l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Queste includono:

Delta accoglie i visitatori al suo stand (padiglione 11, stand C20) di Hannover, Germania, dal 17 al 21 aprile. I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di Delta presso il suo stand, martedì 18 aprile dalle 13:30 alle 14:30 CET, oppure a partecipare alla conferenza stampa online: www.linkedin.com/events/deltapressconferenceathannoverm7040977114925318145/comments/

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre una vasta gamma di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, l'infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e soluzioni di visualizzazione per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l'impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 12 anni consecutivi. Nel 2022, Delta ha anche ricevuto il riconoscimento del CDP con due valutazioni di livello "A" per il notevole contributo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il terzo anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057073/Delta_Hannover_Messe_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2057074/Delta_Hannover_Messe_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2057075/Delta_Hannover_Messe_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2057076/Delta_Hannover_Messe_4.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/3991777/Delta_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/delta-dimostra-come-le-sue-soluzioni-intelligenti-a-basso-impatto-ambientale-possono-realizzare-un-mondo-intelligente-sostenibile-e-connesso-alla-fiera-di-hannover-2023-301800736.html