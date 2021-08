Demanio, in campo in tutto il Paese su verifica uso immobili

L’Agenzia del Demanio ha avviato su tutto il territorio nazionale una verifica sulle utilizzazioni improprie delle unità abitative da parte delle Pubbliche Amministrazioni e i primi riscontri stanno già consolidandosi. E' quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti vicine al dossier. In Veneto, ad esempio, una delle prime Direzioni regionali ad eseguire controlli diffusi e a programmare le conseguenti ispezioni demaniali, da cui sono emerse numerose situazioni che potrebbero non avere “le carte in regola”, come un utilizzo improprio rispetto alla destinazione, oppure rispetto alla legittimità del titolo dell’occupante o, ancor più, alla fruizione gratuita (per esempio, se si utilizza un alloggio di servizio senza rientrare nelle categorie degli aventi diritto). Le ispezioni demaniali, spiegano le stesse fonti, sono state precedute da un’informativa scritta agli occupanti per poter accedere all’interno degli immobili interessati. Al termine di queste attività si potrà avere un quadro veritiero di quanto gli ispettori demaniali stanno rilevando.

Tuttavia già emergono i primi riscontri e parrebbe che tra le liste del Veneto ce ne sia più d’uno, anche di alto livello. A Venezia in Sacca San Girolamo, Cannaregio 3009, Cinzia Zincone, attuale Provveditore alle Opere Pubbliche del Triveneto, occuperebbe da numerosi anni un alloggio del Patrimonio dello Stato senza alcuna regolarizzazione e soprattutto senza corrispondere alcun canone. Altri nomi eccellenti inoltre, preannunciano le stesse fonti, starebbero per essere chiamati dall’Agenzia del Demanio a giustificare modalità d’uso improprie e illegittime.

Zincone: "L'alloggio? Ho un regolare contratto e pago"

"Io ho scelto di non usufruire dell’alloggio sito in Riva del Vin destinato al Provveditore di Venezia. Si tratta di un alloggio di lusso nel quale hanno soggiornato gratuitamente tutti i miei predecessori. Ho optato, invece, per un piccolo ricovero della polizia lagunare, assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ho un regolare contratto e pago". A precisarlo è l'attuale Provveditore alle Opere Pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone in merito alle verifiche avviate dall'Agenzia del Demanio su tutto il territorio nazionale sulle utilizzazioni improprie delle unità abitative da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Nel contratto del 25 luglio 2018 che l'Adnkronos è stato in grado di visionare emerge che la dottoressa Zincone è stata autorizzata dall'Amministrazione ad utilizzare provvisoriamente l'alloggio demaniale situato a Venezia in località San Girolamo. Il canone di locazione di riferimento, determinato secondo i parametri impartiti dall'ultimo decreto ministeriale del ministero Infrastrutture e Trasporti e il DD n.183/2013, si legge, corrisponde in 3.405,60 euro annui (mensili 283,80 euro), ridotti a un terzo in virtù delle precarie condizioni di uso dell'immobile a decorrere dal mese di agosto 2018.

Federconsumatori

"Ritengo di grande rilievo il fatto che finalmente lo Stato faccia una verifica seria di tutte le sue unità immobiliari". Così il presidente della Federconsumatori, Emilio Viafora, commenta l'Adnkronos/Labitalia l'iniziativa dell'Agenzia del Demanio che ha avviato su tutto il territorio nazionale una verifica sulle utilizzazioni improprie delle unità abitative da parte delle pubbliche amministrazioni e i primi riscontri stanno già consolidandosi. "Una verifica - spiega - anche di come viene utilizzato il Demanio e soprattutto se coloro i quali hanno rispettato le regole che ne presiedeva l'utilizzo o, in alcuni casi , se non avevano titoli; si tratterebbe in questo caso di un'appropriazione impropria di beni appartenenti allo Stato e alla comunità".

"Dunque - sostiene - ben venga in maniera diffusa, finalmente mettiamo mano ad un'opera di certezza del diritto su come viene utilizzato il patrimonio pubblico italiano. Ma non solo immobiliare: penso alle spiagge, e alle proprietà montane ad esempio".