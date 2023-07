Demografica, Adnkronos lancia il nuovo progetto editoriale per approfondire le conseguenze della denatalità

Si è tenuta a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, l’iniziativa promossa da Adnkronos dal titolo: Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani. All’evento di lancio del nuovo progetto editoriale targato Adn, che ha dato il via alle celebrazioni per il 60esimo anniversario dell’agenzia, hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, dell’Economia, della Salute e del mondo del Lavoro, che hanno avuto modo di dibattere sui temi cruciali e sempre più impellenti che riguardano la crescente denatalità e le conseguenze della crisi demografica in Italia. Un’idea, quella presentata a Roma, che metterà la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che terrà insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici. Ma, soprattutto, ha come obiettivo quello di approfondire, da diversi punti di vista, le conseguenze della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione.