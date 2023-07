'Demografica': uno spazio di discussione aperto sulla natalità e la popolazione, un terreno comune per affrontare una sfida condivisa.

L'evento organizzato da Adnkronos il 27 giugno 2023 presso il Palazzo dell'Informazione di Roma ha riunito le parole della premier Meloni, dei ministri Roccella e Schillaci e gli interventi di tutti i relatori coinvolti. Il progetto "Demografica" ha raggiunto il suo primo obiettivo di avviare un dibattito aperto e diversificato sui temi legati alla tendenza demografica attuale: tasso di natalità, invecchiamento della popolazione, conseguenze economiche e sociali, nonché tutte le implicazioni connesse, dalla parità di genere al welfare.

Voci provenienti da istituzioni, comunità scientifica, mondo accademico, società civile e mondo delle imprese si sono unite per liberare il dibattito da strumentalizzazioni, partendo dai dati, dalle loro interpretazioni e affrontando tutte le domande necessarie per trovare le risposte necessarie.

"Desidero ringraziare Adnkronos per aver voluto organizzare questa iniziativa e per aver scelto di dar vita a un nuovo progetto editoriale e informativo interamente dedicato alla famiglia e alla natalità, due temi che sono particolarmente importanti per me e per l'intero Governo", ha dichiarato la presidente Meloni nel suo messaggio all'evento.

"Ringrazio Adnkronos per questa iniziativa. Il titolo stesso è molto appropriato perché il problema attuale riguarda proprio quanti saremo domani, considerando l'inverno demografico che stiamo affrontando", ha evidenziato la ministra per le pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, facendo riferimento all'evento intitolato "Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani".

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha assicurato di dare "massima attenzione agli spunti di riflessione" emersi dall'iniziativa.

Sono emersi numerosi spunti provenienti da diverse fonti, che mettono in luce urgenze e problemi che l'agenzia si impegna ad approfondire attraverso la sua produzione giornalistica all'interno di "Demografica", tramite il sito dedicato e l'intero progetto che verrà sviluppato con nuovi contenuti nei prossimi mesi.

Una sintesi particolarmente accurata è stata fornita da Linda Laura Sabbadini, statistica e fino a pochi giorni fa direttore centrale dell'Istat. "L'evento odierno è un'iniziativa molto stimolante su un tema di grande rilevanza. La questione demografica è diventata un problema strutturale che si aggiunge ad altre sfide che il Paese deve affrontare", a partire dal ruolo dei giovani e delle donne. "Esiste da molti anni, ma il Paese non ha prestato attenzione. Coloro che hanno guidato il Paese in questi anni non si sono resi conto di ciò".

Adnkronos, attraverso "Demografica", continuerà a svolgere il proprio ruolo per mantenere alta l'attenzione e valutare attentamente i progressi compiuti e i passi indietro.