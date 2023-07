Demografica, Buttinoni (Merck Italia): "Abbiamo fatto nascere 5mln di bambini in tutto il mondo"

“Merck è un’azienda leader da oltre settant’anni nella cura dell’infertilità. Ogni giorno siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci ed innovative per garantire alle persone di realizzare il sogno più bello: quello di diventare genitori. Per noi è una sfida quotidiana e che negli ultimi anni, a livello globale, abbiamo fatto nascere quasi 5 milioni di bambini”. Così l’Head of Communication Merck Italia, Iris Buttinoni, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.