Denatalità, record di case vuote in Italia

Su circa 36 milioni di abitazioni, poco più di 25 milioni risultano occupate in modo permanente in Italia

Uno degli effetti più evidenti della denatalità sul territorio italiano è l’aumento degli immobili residenziali vuoti e abbandonati. Secondo gli ultimi dati Istat riferiti all’anno 2019, il patrimonio immobiliare italiano è sempre più caratterizzato da case completamente disabitate: a livello nazionale la regione con la maggior incidenza di abitazioni non occupate è la Valle d’Aosta con il 56,73%, seguita da Molise (46,66%), Calabria (44,54%) e Abruzzo (41,11%).

Le regioni che sembrano risentire meno del fenomeno sono la provincia autonoma di Bolzano (24,19%), la Lombardia (23,70%) e il Lazio (21,72%).

In pratica, su circa 36 milioni di abitazioni presenti nell’anno 2019, poco più di 25 milioni risultano occupate in modo permanente.

Se analizziamo invece i dati a livello provinciale, ad avere il maggior numero di case disabitate è la provincia di Sondrio con il 57,04%.

Altre province dove oltre la metà delle abitazioni sono vuote sono quella di Aosta (56,73%), L’Aquila (55,09%) e Imperia (51,98%).

Lo spopolamento in Italia si sta aggravando e questo è ancora più evidente se consideriamo i precedenti Censimenti abitativi dell’Istat. Se attualmente il 29,73% delle abitazioni in Italia non sono abitate, questa percentuale scende al 22,66% nel 2011 mentre nel 2001 era del 20,66%. Siamo quindi lontani dal 12,23% rilevato nel 1971.

Non è un caso che gli anni ’70 si caratterizzarono per un basso livello di case disabitate: fu anche un periodo caratterizzato da una elevata natalità. Nel 1971 i nuovi nati registrati in anagrafe erano stati 911.00. A distanza di quasi 50 anni, nel 2017, sono stati 458.000: il 49,7% in meno di allora.

Un triste record che continua a peggiorare: nel 2021, i nati sono stati appena 400.249