Denise Pipitone, Chi l'ha visto: domani svolta nel caso?

"A Mosca c'è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba. Oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone". Chi l'ha visto, nella puntata in programma domani 31 marzo, potrebbe proporre novità eclatanti sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Tutto nasce dalla segnalazione di un'ascoltatrice, che fa riferimento alla presenza a Mosca di una ragazza, ritrovata in un campo nel 2005, che recentemente è andata in tv raccontando di essere stata rapita e di ignorare chi sia sua madre.