Denise Pipitone, Pd presenta proposta legge per commissione d'inchiesta

Caso Denise Pipitone, sarà presentata domani, giovedì 27 maggio, la proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa, presso la sala Berlinguer del Gruppo Pd della Camera, al 3° piano del Palazzo dei Gruppi in via Uffici del Vicario 21.

Intanto, mentre la trasmissione Quarto Grado ha annunciato che ci sarebbero due indagati per la scomparsa della piccola da Mazara del Vallo nel 2004 - Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, parente del testimone sordomuto che prima di morire ha raccontato di aver assistito all'allontanamento della bimba -, arriva dall'estero un'altra segnalazione: dopo la Russia, dall'Ecuador l'immagine di una ragazza che potrebbe somigliare a Denise.