Denise Pipitone, su tv russa spunta un'altra ragazza: la sorella di Olesya?

Il programma 'Lasciateli parlare' in onda oggi

Spunta un'altra ragazza nel programma russo 'Lasciateli parlare' , la trasmissione russa che sta cavalcando il caso Denise Pipitone. L'accertamento dell'identità di Olesya Rastova, la ragazza ventenne - il cui vero nome sarebbe Angela - accostata alla bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, è diventato il canovaccio attorno al quale si snodano le puntate dello show. Nella trama, che appare sempre più costruita, ecco spuntare ora un'altra ragazza. Si tratterebbe di una sorella biologica di Olesya. La trasmissione, registrata e destinata ad andare in onda oggi in Russia, potrebbe svelare il legame tra le due ragazze ed escludere ogni collegamento tra Olesya e Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. La tv sinora non ha reso noti i risultati degli esami del gruppo sanguigno e del Dna a cui si è sottoposta Olesya.

Su Instagram, intanto, spuntano le foto che la presunta sorella di Olesya - da alcuni utenti identificata come Anastasia Nikulina Zhuchkova - pubblica con Dmitri Borisov, il conduttore del programma. Stamattina, la giovane ha provato per qualche minuto a trasmettere una diretta dal proprio profilo Instagram: ha chiuso rapidamente la trasmissione dopo aver ricevuto molti commenti critici da utenti italiani, che l'hanno accusata di complicità in una 'pagliacciata'.