Derby Lazio-Roma, è un tedesco il tifoso con maglia 'Hitlerson 88'

Era stato denunciato per invasione di campo già in occasione del match della Capitale dell'11 aprile 2009. Identificati anche altri due tifosi che alla fine della partita hanno fatto il saluto romano

Identificato dalla polizia il tifoso che ha indossato la maglia con la scritta 'Hitlerson 88' durante il derby Lazio-Roma. Si tratta di un tedesco: la Digos della Questura di Roma, insieme al Commissariato Prati, grazie anche alle immagini realizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica è riuscita ad intercettarlo e ha depositato al riguardo una informativa alla Procura della Repubblica di Roma.

Le immagini delle telecamere all’ingresso della Tribuna Monte Mario e l'esame degli accessi censiti dai tornelli di quella tribuna, hanno permesso di ottenere il match con la foto di un tifoso tedesco abbinata a un biglietto acquistato proprio per quell’area dello stadio. Lo stesso, già in occasione del derby della Capitale Lazio-Roma dell'11 aprile 2009, era stato denunciato per invasione di campo.

Identificati anche altri due tifosi, entrambi romeni, che alla fine della partita hanno ostentato il braccio destro teso in avanti, effettuando un saluto romano. Gli stessi sono stati immediatamente sottoposti al provvedimento Daspo da parte del Questore di Roma, sulla base di un’istruttoria della Divisione Anticrimine.