Derby, lite Lautaro-Theo Hernandez: cosa è successo - video

Lite tra Lautaro e Theo Hernandez alla fine del derby Inter-Milan, giocato sabato e vinto 2-1 dai rossoneri. Le telecamere di Dazn documentano le scintille tra l'attaccante nerazzurro e l'esterno rossonero alla fine del match. Theo Hernandez, espulso, si avvia verso gli spogliatoi. Non è chiaro se compia un gesto verso le tribune. Lautaro si sporge verso la scala che porta agli spogliatoi e si rivolge nei confronti dell'avversario. Al fischio finale del match si sfiora il corpo a corpo, evitato in extremis per l'intervento di persone che dividono i due calciatori.