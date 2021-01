Roma, 14 gen. (Adnkronos)

"Noi laziali speriamo di rovinarglielo, l'umore... e che Renzi faccia il resto! Je do' 'sta bella nova! Lazio Viva". Così Enrico Montesano all'Adnkronos risponde 'a tono' al commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, che oggi in una conferenza stampa si è augurato "ardentemente" che la Roma vinca il derby contro la Lazio in programma domani perché così "miglioreremmo il nostro umore", suscitando non poche polemiche.