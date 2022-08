Empoli e Fiorentina pareggiano 0-0 nel derby toscano valido per la seconda giornata della Serie A 2022-2023. Il risultato matura al termine di una partita nervosa che i padroni di casa chiudono con 2 espulsione: cartellino rosso al 67' per Luperto, out anche l'allenatore Zanetti. L'Empoli, a sostituzioni esaurite, deve fare i conti con un infortunio che di fatto riduce gli effettivi a 9. La Fiorentina domina il possesso palla ma non sfonda.