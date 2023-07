Derthona: i vini in degustazione nel cuore di Milano

‘Derthona in via Tortona’, l'evento organizzato da Noella Wines giovedì 29 giugno con oltre 10 etichette di Timorasso in abbinamento ai prodotti tipici tortonesi presidio Slow Food.

Nel cuore di Milano il prossimo 29 giugno, presso lo spazio Phyd - Via Tortona 31 -, si svolgerà ‘Derthona in via Tortona’. L’evento a firma di Noella Wines porterà il Derthona all’ombra della Madunina, dando ai visitatori l'opportunità di cogliere le sfaccettature e l’anima del nuovo progetto Derthona, grazie alla partecipazione di 5 produttori, con oltre 10 etichette in degustazione e l’abbinamento dei prodotti tipici tortonesi a presidio Slow Food.

Nell’imponente sala posta al primo piano dello spazio Phyd, i visitatori avranno la possibilità di apprezzare il nuovo progetto Derthona, antico nome romano della città di Tortona che diventerà il nome dal vino bianco fermo da Timorasso in purezza, da uve provenienti esclusivamente dai 31 comuni siti sui Colli Tortonesi.

Le Cantine presenti all’evento:

‘Vigneti Massa’ di Walter Massa, vignaiolo di Monleale in provincia di Alessandria che ha guidato la riscoperta del Timorasso dal 1988;

‘Cantine Volpi’, a Tortona dal 1914, realtà in continua evoluzione e punto di riferimento del settore enologico piemontese;

‘Alvio Pestarino’ a Capriata d’Orba dal 1919 quando Pestarino Giovanni, in ritorno dalla guerra, acquista una Cascina con un piccolo vigneto, compie oggi oltre cento anni di passione;

‘Cantina Tortona’, nata nel 1931 grazie a un gruppo di trentotto pionieri viticoltori che diedero vita alla Cantina;

‘Sassaia’, neonata in Capriata d’Orba, vera svolta innovativa alla tradizione piemontese combinando le pratiche della Borgogna.

Per ulteriori informazione e per l’acquisto dei biglietti visitare il sito.

Adnkronos - Vendemmie