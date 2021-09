Design essenziale e funzionalità con gli scorrevoli in alluminio Oknoplast

Milano, 29 settembre 2021 - Less is more. Oknoplast prende alla lettera questo concetto per sviluppare una linea di prodotti di ultima generazione, in grado di coniugare un design dall’estetica minimal e moderna a eccellenti prestazioni termiche e acustiche. Sono le finestre e porte finestre scorrevoli in alluminio, dotate di un profilo sottile che lascia spazio a grandi superfici vetrate per massimizzare la luminosità e far dialogare facilmente gli ambienti interni con quelli esterni.

Aluslide Lux, Aluslide Pro e MS Slide sono le tre proposte di serramento in alluminio di Oknoplast, tre soluzioni leggere, funzionali e comode che, nonostante il profilo sottile ed essenziale, vantano una notevole durevolezza nel tempo e una elevata resistenza meccanica. Il design semplice e lineare consente di inserire ciascuna di queste proposte all’interno di ambienti di differente tipologia di stile: da quelli urban e contemporanei ai più sobri ed eleganti, sempre con grande equilibrio estetico.

Aluslide Pro è un serramento dal fascino moderno. Nonostante le grandi dimensioni – può infatti supportare ante che arrivano fino a 2,8 metri e 300kg di peso - l’infisso è pratico e maneggevole. Esso si distingue per la perfetta fluidità di movimento e per la sicurezza, grazie al peculiare sistema di sollevamento e scorrimento delle ante; è dotato anche di un freno di fine corsa, capace di evitare la chiusura violenta dell’anta e quindi potenziali incidenti.

Questa porta finestra in alluminio, dallo stile pulito e lineare, è disponibile a due, tre e quattro ante e presenta una soglia ribassata alta appena 1,9cm, - e predisposta per la relativa installazione a filo pavimento, così da rendere ancora più agevole il passaggio tra interno ed esterno.

La maniglia posta sul lato esterno, infine, consente una comoda movimentazione dell’anta in ogni frangente.

Oltre a racchiudere al suo interno le migliori caratteristiche dei sistemi scorrevoli in alluminio quali resistenza e appeal moderno, Aluslide Lux vanta un’anta secondaria fissa nel telaio dal profilo particolarmente sottile: un’accortezza preziosa, che regala una maggiore superficie vetrata. Si tratta di un plus dal notevole valore, perché consente di beneficiare di una maggiore luce naturale e di una vista a dir poco panoramica verso l’esterno.

Le caratteristiche tecniche non sono certo da meno rispetto all’estetica del prodotto: il taglio termico garantisce ottimi parametri di isolamento dai rumori e dalle temperature esterne (Uw a partire da 1,4 W/m2K), con la possibilità di aumentare le performance isolanti grazie al triplo vetro.

Aluslide Lux garantisce inoltre, già nella versione base, un’ottima tenuta contro gli agenti atmosferici e i tentativi di intrusione. Inoltre, grazie alla ferramenta antieffrazione opzionale in classe RC2, è possibile aumentarne ulteriormente il grado di sicurezza.

Il terzo modello di porta finestra in alluminio, MS Slide, è dotato di un sistema di scorrimento in linea che evita l’ingombro interno tipico della classica apertura a battente, al fine di sfruttare al massimo lo spazio circostante. Il sottilissimo nodo centrale, largo appena 3,5 cm, consente di far filtrare in casa una maggiore quantità di luce naturale.

Disponibile nelle versioni a 2, 3 o 4 ante e utilizzabile sia come finestra sia come porta finestra – spesso è un’ottima soluzione per chiudere verande o porticati - questo modello può essere personalizzato con maniglia e cilindro passante o maniglia di traino. La canalina Warmatec – applicata su richiesta - riduce le perdite di calore di oltre il 10% rispetto ai telai più comuni.

Dal punto di vista delle prestazioni, grazie alla tecnica del taglio termico, il prodotto è in grado di garantire valori eccellenti in termini di isolamento con Uw a partire da 1,4 W/m²K. Le guarnizioni sono realizzate in elastomero termoplastico, un materiale a memoria di forma, capace di mantenere inalterata nel tempo la propria elasticità e le proprietà isolanti in intervalli di temperatura compresi -50° e +120°.

