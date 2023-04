Design, food e musica: Six Gallery sbarca a Portanuova

Il creativity hub, nato da un’idea dell’imprenditore Mauro Orlandelli, lascia gli spazi di via Scaldasole e si trasferisce in via Mike Bongiorno, domani opening party

Design, food, beverage e, per la prima volta, musica: Six Gallery lascia gli storici spazi délabré e ricchi di fascino di via Scaldasole, a Milano, e si sposta in via Mike Bongiorno 13 nel cuore di Portanuova, il quartiere che rappresenta il nuovo volto del capoluogo lombardo, simbolo della città che cambia e guarda al futuro. Lo spazio creativo, nato da un’idea dell’imprenditore Mauro Orlandelli, dove design, food, beverage e music si fondono, cambia indirizzo e look pur mantenendo la stessa vocazione di creativity hub e il Dna che l’ha contraddistinto sin dalla sua nascita nel settembre 2017, facendone un format vincente. Per l'occasione, domani verrà organizzato un opening party per socialite e addetti ai lavori.

La cucina, realizzata con la consulenza di Andrea Colombo, mette la tecnologia a servizio della qualità e si fonda su ingredienti a base biologica, rispetto della stagionalità, vicinanza, zero sprechi, massima freschezza e autenticità. A cui si aggiungono, preparazioni a bassa temperatura in sottovuoto, utilizzo di cotture ad infrarosso modulato e conservazione in atmosfera modificata, che garantiscono una maggiore conservazione mantenendo alta la qualità. La direzione gastronomica si orienta verso il recupero dei grandi classici della cucina mediterranea, magistralmente eseguiti con la stessa cura del fatto in casa, a cui si affiancano i piatti della cucina internazionale.

Lo chef, Jacopo Calcagnile, ha strutturato un’offerta fluida per il lunch che ruota attorno a quindici piatti, adatta anche alle business occasion. Il menù serale, invece, parte da una base Made in Italy ma prevede anche numerose incursioni nell’ambito delle differenti culture culinarie. Brunch domenicale curato in ogni dettaglio e all’insegna dell’Italian taste. La regia del cocktail bar è sempre affidata a Gabriele Dodi (barman e mixologist di Six), che utilizzerà le nuove tecniche di fermentazione e sottovuoto per creare una serie di drink tailor-made abbinati ad un menù ad hoc. Infusioni, preparazioni cotte e ispirate alla cucina molecolare, chiarificazioni e fat washing che puntano tutto sulla parte aromatica e di flavour.

Tutto il personale indosserà uniformi disegnate da Samuele Savio, che si è occupato dell’art direction e dell’immagine con il supporto del team di Choice Studio, agenzia partner di tutti i progetti di Six. Il decor, assolutamente innovativo, mira ad azzerare le differenze tra outdoor e indoor ed è firmato da Francesco Rota, che si è occupato del concept, del progetto degli interni, degli esterni, degli arredi e dei complementi. Gli spazi - dove pezzi di design made to measure sono sapientemente mixati con quelli danesi, di ricerca e anni Cinquanta, tutti acquistabili, si caratterizzano per modularità e ricovertibilità. Le grandi superfici vetrate li aprono alla città e alle sue due anime: quella storica del quartiere Isola e quella contemporanea dei grandi palazzi vetrati che circondano piazza Gae Aulenti.

Anche le due anime di Six - quella storicamente bohémienne e quella odierna più metropolitana -, coesistono in un progetto dove il verde, in netto contrasto con il modo yuppie, la fa da padrone e dove la libertà dell’esterno conquista l’interno, così come il comfort tipico dell’indoor si riflette nell’outdoor. Il bancone di 15 metri in pietra lavica rappresenta il fulcro simbolico della nuova Six, alle sue spalle si apre il tunnel cantina, in scandole di cedro, che cela la zona più privata e preziosa dove sono esposte le bottiglie di vini pregiati, gli champagne, i distillati, il cigar dispenser, le special collection, i sex toy d’autore e i pezzi unici. Diverse isole, caratterizzate da sedute e piani di differenti altezze, identificano le diverse possibili occasioni d’uso: business lunch/dinner, formale/informale con tavoli in sharing, private event, music party.Luci calde e soffuse da teatro, illuminano i materiali utilizzati per gli arredi: legno, ceramica, pietra, metalli verniciati, ottone, ferro crudo, lamiera, tessuto e pelle, mentre i pavimenti sono realizzati con un impasto cementizio a grana grossa riquadrato da listelli in ottone.

Alla progettazione del verde, affidata all’architetto paesaggista Francesca Scalise, è stato dato un ampio spazio anche per bilanciare l’aspetto futurista del building. La nuova Six mantiene un cuore green che si esprime al meglio in un progetto che, senza soluzione di continuità, passa dall’interno all’esterno. Sono state selezionate essenze arboree sempreverdi di Cinnamomum Camphora accompagnate da piante a foglia caduca interessanti per il loro mutare e fiorire nelle diverse stagioni, come Heptacodium e Chionanthus. La progettista gioca volutamente con piante 'fuori scala' che si integrano con il contesto esterno e interno dove tutto, a partire dall’imponente bancone, si distingue per sovradimensioni. L'impianto del verde esterno è completato da arbusti che aiuteranno a dare continuità alle fioriture durante l'anno e dagli aromi, disseminate alla base delle grandi piante che potranno essere utilizzate nelle preparazioni in cucina.