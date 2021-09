Design, in Fiera Milano torna Homi, il salone dedicato all'abitare

Torna Homi, la kermesse dedicata all’home decor che riparte in concomitanza con la design week milanese trasferendo la sua vocazione mirata all’eccellenza artigiana e made in Italy, in un format in continua evoluzione e dal nuovo appeal sostenibile. Homi, il salone degli stili di vita, dedicato al mondo dell’abitare e della decorazione della casa, riparte con un’edizione nuovamente in presenza in programma in fieramilano (Rho) fino all'8 settembre. L’attenzione sempre maggiore all’indoor diviene il punto di forza per una kermesse dal format dinamico che esplora numerosi trend spaziando tra oggetti di design, artigianato italiano e internazionale, fragranze e tessili per la casa, accessori per la tavola e la cucina, fino al regalo e al promozionale. Il tutto in contemporanea al supersalone, l’evento speciale del Salone del Mobile 2021 e alla Milano Design Week.

Homi si presenta con un volto diverso, frutto di un’esperienza che è sempre più ibrida, dove l’evento fisico si integra e si completa con iniziative ed opportunità digitali e dove parole d’ordine sono ripartenza e nuove e stimolanti situazioni. Integra esperienza fisica ed experience digitale anche la collaborazione con Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che da diversi anni supporta Homi in merito alle attività di profilazione e incoming di operatori professionali. Brand affermati, designer emergenti e più conosciuti, start up, aziende del territorio: la manifestazione è simbolo e testimone di una variegata produzione italiana e straniera. Progetti sostenibili che abbracciano il legame del design con la natura, ma anche modernità, funzionalità, rigore ed estetica; spazio a nuove forme e geometrie, all’ impiego di materiali che si legano indissolubilmente con il territorio da cui provengono, ma rivisitati e riproposti con quel tocco di innovazione che permetterà agli operatori di scoprire oggetti inusuali, unici e inediti.

La presenza estera raggiunge, in questa edizione, il 30% vantando Paesi europei come Francia, Germania, Belgio e Svezia ed importanti poli worldwide come ad esempio Corea e Indonesia. La presenza italiana vede invece tra le regioni più rappresentative Lombardia, Toscana, Puglia, Veneto e Piemonte. Lo scenario è dunque molto versatile e il format di Homi lo sostiene e promuove esaltando la ricchezza espositiva e le necessità di visitatori, espositori e operatori attraverso percorsi esperienziali e progetti speciali. A cominciare dai due business district, Home Boutique&Design e Retail Inspiration, nei quali è suddivisa la manifestazione. Il primo, dedicato alla manifattura di qualità, con prodotti dalla forte identità, originali e innovativi per gli operatori di negozi, department store di ricerca e designer, suddiviso in due ulteriori aree, Creazioni italiane, dedicate all’artigianato Made in Italy, e World Designer, con proposte dei migliori creativi internazionali. Il secondo, invece si focalizza su due aree identitarie- Fragrance Inspiration e Textile Inspiration - capaci di aggregare un’offerta ricca e attentamente selezionata per il negozio specializzato e il punto vendita di articoli per la casa e il regalo.

Inoltre, novità di questa edizione, per assecondare le esigenze del consumatore nel modo più esaustivo possibile sono stati creati 8 percorsi tematici, nei quali le due macro aree trovano la loro più completa espressione: dall’attenzione per prodotti dedicati alle ricorrenze e concorsi a premi (Natale e Promozionale) agli elettrodomestici e agli oggetti per le attività promozionali (Ped), dall’Interior Design all’home decor sostenibile (Green Home) passando per l’attenzione al ritorno ad una produzione locale (Think Local), per il segmento dell’Home Hospitality senza dimenticare un focus sulle start up e sui prodotti innovativi (Homi Next).

Ki-Life è l’innovativo spazio evento, organizzato da Kiki-Lab, dedicato al tema della sostenibiltà, che racconterà una nuova esperienza di acquisto eco-sostenibile, grazie alla presenza di prodotti e progetti di brand che operano in diversi ambiti e categorie merceologiche. Saranno presenti, infatti, 7MML, Alessi, Brandani, Berti, Cucciolandia, Easylife, Egan, Ivv, ImagoNaturae, Minigreeny TM, Wd, Zafferano. Questa iniziativa metterà a fuoco tre macro argomenti denominati le tre P: Planet, People e Profit per evidenziare la crescente centralità di questi temi per il futuro delle persone, della società e delle aziende. Al fine di comunicarne al meglio i valori e gli obiettivi, due talk al giorno metteranno sotto i riflettori questi argomenti, alla presenza di Fabrizio Valente - founder e amministratore Kiki Lab - e dei suoi ospiti Paolo Micolucci (consigliere delegato di Brico Io), Cristian Fracassi (amministratore delegato di Isinnova) e Diego Toscani (ceo di Promotica).

Un’altra novità è la collaborazione a quattro mani firmata Cuoio di Toscana e Fabio Novembre, che insieme hanno dato nuova vita alla consolle Love, un’icona di Driade, rivista per l’occasione in puro cuoio. Made In Italy, artigianalità e animo green, un pezzo unico che sarà protagonista d’eccezione a Homi per rendere omaggio ai valori di cui l’edizione della fiera si fa promotrice. Appuntamento molto atteso anche La Stanza delle Idee, un’area che valorizza prodotti particolarmente innovativi, assicurando una speciale attenzione alle aziende espositrici che in questa edizione presentano prodotti che sono frutto di soluzioni rivoluzionarie e dalla facile applicazione. Infine, la presenza di Pte Special Edition, l’appuntamento dedicato al mondo dell’oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione che Homi ospita nelle giornate del 7 e dell’8 settembre, crea nuove opportunità di business per gli operatori in visita che potranno beneficiare di un’offerta merceologica complementare ai percorsi della kermesse.