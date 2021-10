Destination Italia festeggia il primo giorno di quotazione: titolo chiude a +125%

Destination Italia, la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l’Italia, comunica che sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005454027) e dei warrant denominati “Warrant Destination Italia 2021-2024” (Codice ISIN IT0005454001) sul mercato AIM Italia. Le azioni della Società hanno chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo di chiusura pari a 2,1375 euro, +125% rispetto al prezzo di collocamento di 0,95 Euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di circa 25 milioni di Euro.

"Oggi il mercato borsistico - commenta Dina Giulia Ravera, Presidente e Ceo di Destination Italia - ci ha accolto con grande entusiasmo, gli investitori hanno mostrato un forte interesse ed apprezzamento nei confronti di Destination Italia e del nostro modello di business. Con la quotazione apriamo un nuovo capitolo della storia della società, per creare un campione nazionale del turismo incoming di qualità e del turismo esperienziale. Lo faremo continuando a investire nella nostra matchmaking platform, che fa incontrare domanda e offerta di pacchetti ed esperienze di viaggio in Italia, faremo acquisizioni mirate di società territoriali e tecnologiche e continueremo a puntare sul lusso con il nostro brand SONO Travel Club. Oggi abbiamo un team forte, un azionariato solido e composto da partner industriali che credono nel nostro progetto, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie: con questi ingredienti potremo attuare con successo la nostra strategia di crescita".

