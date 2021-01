Detenuto evade dal carcere di Rebibbia

(Adnkronos)

Questo pomeriggio un detenuto è evaso dal carcere di Roma Rebibbia. Lo riferisce il segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo spiegando che "molto probabilmente l'uomo ha scavalcato la rete dei passeggi per poi arrampicarsi e scavalcare il muro di cinta".

L'evaso è un italiano di 41 anni, G.M., queste le sue iniziali. Al momento sono ancora in corso le ricerche, iniziate intorno alle 17, da parte di tutte le forze dell'ordine.

"Al momento sono decine i poliziotti con l’aiuto di elicotteri che stanno cercando di riacciuffare il detenuto. Questa ennesima evasione mette a nudo tutte le criticità di un sistema carcerario sempre più in difficoltà sia per la natura delle strutture sia per le gravi carenze organiche e di sistemi di allarme adeguati - afferma Di Giacomo - È sicuramente necessario investire in nuove strutture e nell’assunzione di personale della polizia penitenziaria. I governi nell’ultimo decennio hanno investito cifre insignificanti e questo di oggi ne è il risultato concreto”.