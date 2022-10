Deutsche Telekom apre ai mercati cripto

Deutsche Telekom, colosso tedesco del settore delle telecomunicazioni, ha recentemente annunciato i suoi programmi circa la transizione digitale del marchio, con la previsione di un futuro ingresso in prima persona nel mondo della crittografia. Dopo l’accordo del mese scorso tra la controllata T-Mobile e Nova Labs per una prima sperimentazione condivisa, l’operatore telefonico si pone l’obiettivo di diventare punto di riferimento per le operazioni relative alla rete Ethereum, inserendosi prepotentemente nella corsa al Web3.