Deve scontare 9 anni per spaccio, torna in carcere Fabiola Moretti

Torna in carcere per spaccio di droga Fabiola Moretti, già coinvolta in vicende giudiziarie per la sua relazione con uno dei boss della banda della Magliana. I carabinieri della stazione di Roma Divino Amore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di cumulo di pene concorrenti pari a 9 anni, 4 mesi e 17 giorni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso commesso continuativamente dal 2014 al 2019.

I carabinieri hanno raggiunto e prelevato la donna nella sua abitazione e l’hanno condotta nel carcere di Rebibbia Femminile.