Di Battista e la frase su Draghi: "Mi è uscita un po' male..." - Video

Il premier "non capisce niente di politica e poco di economia"

Mario Draghi non capisce niente di politica e poco di economia? "Mi è uscita un po' male...". Alessandro Di Battista, ospite di Omnibus su La7, torna sulla frase con cui martedì, nello studio di Cartabianca, ha bocciato senza appello il premier Mario Draghi (Video).

"Esiste un mondo reale -dice oggi Di Battista-. E' evidente che Draghi abbia fatto un cursus honorum importante. Un conto sono i titoli accademici, un altro è tenere d'occhio l'economia reale che oggi non ha nulla a che vedere con i parametri di Maastricht e con il pil. Ci sono persone che si sono impoverite in maniera drammatica in pandemia e persone che si sono arricchite", dice l'ex esponente M5S.