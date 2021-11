Di Battista: "Nuovo movimento? Con calma, dopo tour farò mie valutazioni"

"Nuovo movimento? Con calma, dopo il tour farò le mie valutazioni". Sul palco della terza puntata del 'Maurizio Costanzo Show' Alessandro Di Battista con la sua compagna Sahra Lahouasnia ripercorre la nascita della loro relazione sentimentale, il colpo di fulmine, la scoperta dopo soli 3 mesi di aspettare il loro primo figlio, Andrea. Alla richiesta di Costanzo di fare un bilancio della sua vita sia personale che politica Di Battista rivela: "La vita politica mi ha dato anche tante delusioni tanto è vero che sono uscito dal Movimento 5 Stelle e ne ho sofferto".

Ma Costanzo incalza chiedendo a Di Battista se fonderà un nuovo partito politico: "Con calma… Non so se in realtà ci sia bisogno di un nuovo movimento o partito fatto sta che oggi faccio delle battaglie politiche e le faccio al di fuori delle istituzioni e per me questo le nobilita, non le discrimina… Ho avuto delle offerte… ma le mie idee non sono in linea con nessun'altra forza politica. Farò qualcosa di nuovo, non da solo perché le forze politiche si creano in virtù di spinte collettive. Ho iniziato un tour politico per portare avanti determinate battaglie e anche sulla base di come andrà questo tour farò le mie valutazioni".