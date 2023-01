Salernitana-Napoli 0-2, gol di Di Lorenzo e Osimhen

Il Napoli vince 2-0 sul campo della Salernitana, consolida il primo posto in classifica e chiude il girone d'andata del campionato di Serie A 2022-2023 a quota 50 punti. La Salernitana rimane a 18 punti.

I padroni di casa reggono nel primo tempo fino al terzo minuto di recupero. Anguissa crea per Di Lorenzo che sblocca il risultato, 0-1 al 48'. In avvio di ripresa, la formazione di Spalletti concede il bis e chiude i conti. Elmas, schierato al posto del febbricitante Kvaratskhelia, spara da fuori e colpisce il palo: tap-in di Osimhen, 0-2. La Salernitana prova a reagire e si rende pericolosa con Pirola: colpo di testa, palla fuori di poco. Il Napoli gestisce il match e quando ha l'opportunità affonda il colpo. Osimhen mette alla prova i riflessi di Ochoa, Mario Rui cerca il jolly da lontano. I partenopei non corrono rischi fino all'83', quando Piatek sbatte contro il palo e spreca la chance di riaprire la sfida nel finale.