Di Maio: "Futuro governo segua su Ucraina linea euro-atlantica"

"Spero e confido nel fatto che gli italiani chiederanno ai futuro governo e al futuro parlamento di seguire" sull'Ucraina la linea "euro-atlantica" perché "ne va della sicurezza del nostro paese e dei nostri partner". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘Ucraina e mediterraneo. C’è un filo rosso?’.

"Questa crisi-ha continuato Di Maio- è stata generata nel palazzo, non per volontà dei cittadini italiani, e non permette all'Italia di esprimere il massimo del proprio potenziale ai tavoli europei, a partire dalla questione del prezzo del gas".



"Con Enrico Letta e Beppe Sala abbiamo avuto un buon incontro. Sala ha detto di voler continuare ad essere sindaco di Milano ma fornirà supporto a una coalizione che definirei importante per il Paese", ha concluso il ministro degli Esteri.