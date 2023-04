Forti polemiche sull'asse Roma-Bruxelles per l'indicazione di Luigi Di Maio come inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. Per l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, "è il candidato più adatto all'incarico". Ma il vicepremier Antonio Tajani ricorda: "Non è il candidato del governo italiano". Mentre fonti della Lega la definiscono una indicazione vergognosa.