Di Maria, messaggio alla moglie prima della finale: "Segno e vinciamo i Mondiali"

"Diventerò campione del mondo. E segnerò un gol". Angel Di Maria sapeva come sarebbe andata la finale del Mondiali di Qatar 2022 che l'Argentina ha vinto ai rigori contro la Francia. Sabato 17 dicembre, 24 ore prima della finale, il fuoriclasse della Juventus ha scritto una serie di messaggi alla moglie Jorgelina Cardoso, che oggi ha pubblicato lo screenshot della conversazione avvenuta su WhatsApp. "Sarò campione del mondo, è scritto. E' segnerò un gol, perché è scritto come al Maracanà e Wembley", il messaggio di Di Maria, convinto di andare a segno come nella finale di Coppa America con il Brasile e nella sfida con l'Italia a Wembley. "Non so cosa dire", la risposta della moglie. "Non devi dire nulla -incalza El Fideo-. Vai e goditi la giornata di domani perché saremo campioni del mondo. Lo meritiamo noi 26 giocatori che siamo qui e le famiglie di ognuno di noi. Sai come sarà bello, amore mio. Domani saremo campioni del mondo. E' scritto. Lo so, lo sento. E' nostra"-