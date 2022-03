Di Mauro Ascensori: “Ascensori aziendali, tecnologia ed estetica per ottimizzare la mobility experience di dipendenti e clienti”

La mobilità verticale agevola la quotidianità di moltissime realtà aziendali ed è lo strumento principale per il superamento delle barriere architettoniche

Napoli 24 marzo 2022. “Gli ascensori aziendali sono ormai strumenti indispensabili per moltissime realtà industriali, commerciali, attività ricettive e di ristorazione”, introduce Salvatore Di Mauro, titolare dell’azienda Di Mauro Ascensori. “Per gli edifici che si sviluppano in altezza, dove sono di fondamentale importanza proprio i collegamenti verticali automatizzati, gli ascensori svolgono la funzione di agevolare la quotidianità di tutti, in special modo di coloro che non riescono salire o scendere le scale a piedi, rappresentando lo strumento principale per il superamento delle barriere architettoniche. Proponiamo soluzioni per ogni esigenza di installazione, spazio e portata, rispettando le normative in materia di sicurezza e garantendo massimo comfort di marcia, silenziosità, design e risparmio energetico”.

Il know-how acquisito da ben due generazioni permette, all'azienda Di Mauro Ascensori, di rispondere a tutte le richieste del mercato con competenza e cortesia: ogni impianto è progettato ed installato tenendo conto della sua collocazione ottimale, coniugando estetica, tecnologia, funzionalità e ottimizzando, in qualunque contesto aziendale, la mobility experience di dipendenti e clienti.

“Con il progresso tecnologico, l'ascensore aziendale non è più solo un semplice impianto che permette di muoversi agevolmente all'interno di un edificio, diventa bensì uno strumento innovativo che regala ogni volta un’esperienza di viaggio smart, comoda e piacevole”, sottolinea Di Mauro. “Particolare attenzione viene sempre più rivolta al design e all’illuminotecnica che rendono i moderni ascensori non solo utili e sicuri, ma anche ricercati dal punto di vista estetico, integrandosi perfettamente con i diversi stili architettonici degli edifici nei quali vengono installati. I sistemi di sospensione, inoltre, sono fabbricati con materiali speciali di altissima qualità e sono certificati secondo i più elevati standard di sicurezza vigenti - prosegue - flessibilità e resistenza all’usura garantiscono performance mai raggiunte dai sistemi tradizionali. I nostri impianti di elevazione sono modulabili per interni e per esterni, con la possibilità di una personalizzazione completa anche sotto il profilo di accessori e finiture all’interno cabina”.

All’interno della ditta partenopea operano professionisti del settore che si occupano, oltre alla fase progettuale e di installazione, anche della manutenzione ordinaria e straordinaria, molto importante perché qualsiasi disservizio può causare un completo isolamento.

“Offriamo assistenza tecnica post-vendita e manutenzione in grado di far fronte ad ogni necessità anche per interventi di urgenza in caso di guasto improvviso”, conclude Di Mauro. “Disponendo di un’officina meccanica e di tutte le attrezzature necessarie a svolgere le attività in autonomia, garantiamo tempi di riparazione estremamente contenuti a prezzi vantaggiosi”.

Contatti: https://www.dimauroascensorisrl.it