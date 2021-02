Di Piazza: "Rdc va rilanciato, renderlo più efficace"

Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia)

"Non possiamo più perdere tempo! A chiederlo è la comunità dei cittadini. Dobbiamo rilanciare il Reddito di cittadinanza che ha dato speranza e protezione sociale a 4 milioni di persone che ne hanno fruito. Adesso dobbiamo renderlo uno strumento ancora più efficace". Così, in un post su Facebook, che riprende una lettera inviata ad 'Avvenire', il sottosegretario al Lavoro, Steni Di Piazza.

"Cittadinanza -spiega il sottosegretario- vuol dire essere messi in condizione di vivere e non solo sopravvivere. Significa poter assicurare una istruzione dignitosa ai propri figli, fronteggiare problemi di salute e non aver paura dell’immediato futuro. Il reddito di cittadinanza, che qualcuno vorrebbe abolire, è uno strumento di dignità al servizio di singoli e famiglie in condizioni di disagio, amplificato dall’ultimo anno pandemico", continua Di Piazza.

"Dobbiamo rafforzare le strategie di inclusione socio-lavorativa -spiega ancora il sottosegretario- agendo attraverso il Terzo Settore come agente di sviluppo, orientare il Pnrr verso politiche attive in grado di coinvolgere le comunità e i territori fragili grazie anche al Recovery Plan", sottolinea.

"Dobbiamo necessariamente potenziare -aggiunge ancora Di Piazza- le politiche in atto come risposta al disagio delle famiglie, per contenere gli effetti della crisi, sviluppando una crescita che coinvolga tutto il Paese. Promuovere l’economia sociale, solidale e sostenibile come attore di crescita che contrasti le disuguaglianze, includa le aree di maggiore rischio, rilanci i settori produttivi in difficoltà e riduca le esternalità negative sociali e ambientali".

"Promuovere una idea di democrazia partecipativa a partire del Pnrr, con la costruzione di un 'Action Plan for the social economy' condiviso con gli attori economici che credono nella solidarietà, nella sostenibilità e nella responsabilità sociale di impresa", aggiunge il sottosegretario.

Secondo Di Piazza, "per contrapporsi a tutte le narrazioni distruttive e faziose, che puntano ad un governo delle lobby, ad un Pnrr piegato agli interessi dei settori e delle aree più forti del paese. La mia idea di società è inclusiva, un luogo dove le opportunità devono essere assicurate a tutti e nessuno va lasciato indietro. Una nuova visione fatta di collaborazione tra imprese e soggetti pubblici e con il mondo del non profit per una finalità condivisa: il bene comune. Un bene che si misura non con il Pil ma con il benessere sociale", conclude