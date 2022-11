Di Raimondo (Asstel), 'filiera Tlc strategica, serve politica industriale per rilancio'

"La filiera Tlc è strategica sia per il ruolo sociale che ricopre, sia per il valore industriale ed economico che genera. Sono indispensabili misure urgenti che supportino le imprese nello sviluppo di nuovi servizi e nella digitalizzazione del Paese". Lo ha detto il Direttore di Asstel, Laura Di Raimondo, nel corso dell’iniziativa ‘Un secolo senza limiti: la transizione digitale sostenibile, accessibile’ organizzata nell’ambito della Milano Digital Week 2022.

«Disporre di una politica industriale organica - ha aggiunto - vuol dire superare interventi emergenziali e sostenere soprattutto l’offerta. Le imprese della Filiera delle Tlc hanno accolto la sfida di connettere il Paese e di sviluppare nuovi servizi per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Grazie alle sue competenze distintive il settore è abilitatore di numerosi servizi digitali, che vanno da e-Commerce, alla Cybersecurity e per finire al Cloud. Questi servizi creano valore e stanno diventando sempre più centrali nella vita delle persone ed essenziali per uno sviluppo sostenibile".

Per Di Raimondo "l’Italia sconta un forte ritardo sull’alfabetizzazione tecnologica e una carenza di 'talenti'". E' quindi "un tempo nuovo per il lavoro - ha concluso Di Raimondo - siamo convinti che servano azioni destinate a durare nel tempo, quali ad esempio la riforma delle politiche attive che deve partire dal sistema educativo, avviando un percorso di apprendimento permanente che consenta alle persone di essere occupabili nel tempo".