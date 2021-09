Di Stefano (Giovani Imprenditori): "Made in Italy vivo e tenace, ora le nuove sfide"

"Il made in Italy è vivo e tenace: la sfida ora é capire come stabilizzare le relazioni internazionali, aumentare la nostra capacità nei mercati digitali, come preservare e accrescere la riconoscibilità dei nostri prodotti". A indicare così le sfide per le imprese tricolori è Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria intervenendo alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo oggi a Roma.

“La nostra forza è rappresentata dall’indiscutibile qualità e riconoscibilità dei nostri prodotti”, ha dichiarato. "La crisi ha chiesto alle nostre aziende di essere veloci. E’ stato necessario rispondere, digitalizzarsi, reinventarsi. Chiudersi e riaprirsi. Rapidamente. E le imprese lo hanno fatto, maturando una straordinaria duttilità", ha concluso Di Stefano.