Diabete Mellito, quando lo zucchero ci ammala

E’ stata definita come l’emergenza sanitaria globale del 21° secolo in più rapida crescita; la sua diffusione ha raggiunto livelli allarmanti, costituendo un importante problema di salute se è vero che oggi, in tutto il mondo, più di mezzo miliardo di persone convivono con il diabete.

E’, quest’ultimo, il termine usato per indicare una patologia cronica, inquadrabile nel gruppo delle malattie metaboliche, caratterizzata da un’elevata concentrazione di glucosio nel sangue, a sua volta provocata da una carenza (assoluta o relativa) di insulina nell’organismo umano.

In realtà, il diabete è stata una delle prime malattie descritte nella storia. È riportato già in un manoscritto egiziano del 1500 a.C. Il greco Apollonio di Menfi coniò il termine "diabete" per la prima volta nel 230 a.C. Il britannico John Rolle (fine del 18° secolo) aggiunse il termine “mellito” o “di miele” per differenziare la malattia dal diabete insipido.

Il prossimo 6 ottobre, nella puntata di “τροφήν, la prima medicina”, rubrica condotta dall’immunologo Mauro Minelli della Fondazione per la Medicina Personalizzata, dedicata alle malattie edell'uomo causate dal cibo, verranno analizzati i tratti salienti di questa patologia, combinazione eterogenea e complessa tra disordine endocrino, stile di vita e fattori genetici