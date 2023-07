Diablo IV e Twitch, è gia record

Primi record per Diablo IV di Blizzard Entertainment: nei quattro giorni dall’inizio dell’accesso anticipato, il primo giugno, il titolo è stato già giocato per 93 milioni di ore, pari a oltre 10.000 anni e, al momento del lancio, era già il gioco di Blizzard Entertainment più venduto di sempre. Su Twitch, dove negli scorsi anni la community ha contribuito a portare avanti il mito di Diablo, negli ultimi giorni streamer provenienti da tutto il mondo hanno dedicato a Diablo IV lunghe sessioni di gameplay, approfondimenti e grandissimo spazio all’esplorazione del mondo incredibile di Sanctuarium, ampliato ulteriormente in questo quarto capitolo. Su Twitch Italia, nella prima settimana in cui Diablo IV è stato disponibile all’acquisto, il gioco è stato il più visto, collezionando un totale di oltre 18 milioni di minuti visti.

Poco prima dell’uscita ufficiale, inoltre, è stato organizzato un torneo, che ha visto gli streamer Kurolily, Sabaku, Pow3r e PlayerInside scontrarsi con quattro streamer spagnoli in una Gold Rush. "Quella di Twitch e Diablo è una storia iniziata già nel 2011, e racconta di community che si sono appassionate a un gioco, che ne hanno alimentato il mito, rendendolo tra i maggiori successi di un servizio di live streaming che ai tempi muoveva i suoi primi passi nel mondo digitale. Oggi, dopo più di dieci anni, questa storia ha dimostrato di avere ancora molto da dire” commenta Jannik Hülshoff, Senior Director of EMEA Partnership di Twitch. “Diablo IV ha confermato, ancora una volta, quanto profondi siano i legami che titoli come questo sono in grado di stimolare, tra le persone, tra gli streamer e le proprie community. E siamo felici che Twitch sia sempre di più lo spazio dove queste relazioni hanno modo di crescere”.