Diablo IV, il dietro le quinte di Lilith con Halsey e Suga dei BTS

È stato pubblicato il making of del video musicale "Lilith (Diablo IV Anthem)" ed è possibile vedere all'opera gli artisti che cantano il pezzo: Halsey, artista multi-platino e Suga dei BTS, icone del pop del XXI secolo. Con oltre 8 milioni di visualizzazioni in soli 7 giorni, il video musicale di "Lilith (Diablo IV Anthem)" è stato creato per lanciare Diablo IV, l'ultima uscita videoludica di Blizzard Entertainment. Il 5 giugno Halsey e Suga hanno pubblicato il video musicale ufficiale di Lilith, diretto da Henry Hobson e girato in diverse location, tra cui la Chapelle des Jésuites (Cappella dei Gesuiti) a Cambrai, in Francia, dove Blizzard ha riempito il soffitto con dipinti e un murale di quasi 50 metri ispirato al gioco. Diablo IV è il gioco di Blizzard Entertainment venduto più velocemente di tutti i tempi, con il più alto numero di unità vendute prima del lancio sia su console che su PC. In quattro giorni di accesso anticipato, i giocatori hanno totalizzato un tempo di gameplay per oltre 93 milioni di ore, ovvero oltre 10.000 anni.