Diablo IV, un video sulla personalizzazione degli eroi del gioco

Nel nuovo video della serie Dentro al gioco di Diablo IV, il team di sviluppo ha svelato i dettagli su uno dei pilastri della serie, la personalizzazione del gioco. Con il direttore generale Rod Fergusson, il direttore di gioco Joe Shely, il capo progettista delle classi Adam Jackson e la capo produttrice di gioco Melissa Corning, il team ha analizzato i vari modi in cui si può personalizzare l'aspetto e lo stile di gioco dei personaggi. Nel dettaglio è possibile selezionare una delle cinque classi disponibili in base allo stile di gioco preferito dal giocatore: il Barbaro è un maestro delle armi a distanza ravvicinata, l'Incantatore uccide i nemici da lontano con la magia elementale, il Tagliagole è veloce e può combattere sia da vicino che da lontano, il Druido può trasformarsi in creature e fare affidamento sulla magia della natura, il Necromante evoca i morti al suo fianco e si diletta nell'uso della magia del sangue e delle ossa. Si può scegliere tra una serie di volti, acconciature, toni della pelle e marchi. Ogni classe contiene delle opzioni uniche per creare il personaggio proprio come lo si immagina.

L'Albero Abilità fornisce abilità, passive e potenziamenti da sbloccare e migliorare. È possibile sbloccare un'abilità attraverso un punto abilità e migliorarla con altri punti abilità. Il Tabellone dell'Eccellenza è un sistema di fine gioco che permette di affinare ulteriormente la propria configurazione. Assegnando i punti d'eccellenza si sbloccano nodi che aumentano caratteristiche, modificano abilità, permettono di collegare abilità diverse o cambiano lo stile di gioco di un personaggio. Gli oggetti leggendari sono elementi molto rari e potenti che si possono trovare avventurandosi nel mondo di gioco. Ci sono diverse categorie di oggetti leggendari e alcune possono modificare o migliorare un'abilità. È possibile migliorare il proprio equipaggiamento visitando gli artigiani nei borghi per aumentare il livello di un oggetto o aggiungere castoni. La Trasmogrificazione permette di modificare l'aspetto di un pezzo d'equipaggiamento o di un'arma. Diablo IV sarà disponibile il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.