Verranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata morire di stenti dalla madre, Alessia Pifferi, che l'ha lasciata sola in casa per sei giorni per stare insieme al compagno. Alla cerimonia funebre è prevista anche la partecipazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.