Diana Bracco e i suoi collaboratori alla Scala per i 95 anni dell'azienda

Un evento speciale al Teatro alla Scala di Milano per Diana Bracco e i suoi collaboratori che, questa sera, celebreranno in grande stile il 95esimo anniversario della fondazione dell'azienda: "Il Gruppo Bracco è parte integrante del tessuto economico e sociale in cui agisce e per questo puntiamo da sempre sulla responsabilità sociale e sulla diffusione della cultura quale strumento di un armonico progresso umano", afferma Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, aggiungendo: "Nell’ambito delle celebrazioni di questo 95esimo anniversario, abbiamo così organizzato insieme alla nostra Fondazione anche una serata speciale al Teatro alla Scala riservata ai dipendenti. Perché scienza e bellezza sono due aspetti del medesimo impegno".

In cartellone, al Piermarini, l'opera di Domenico Cimarosa 'Il matrimonio segreto', melodramma giocoso in 3 atti; una nuova produzione dell'accademia Teatro alla Scala, sostenuta da Fondazione Bracco in qualità di main partner.

La messa in scena dello spettacolo è parte del progetto che ogni anno il Teatro alla Scala affida ai giovani allievi dell'accademia per realizzare una nuova rappresentazione da inserire nella stagione scaligera. La direzione musicale è curata dal grande esperto di musica del '700 Ottavio Dantone, mentre la regia è stata affidata a Irina Brook, che torna alla Scala dopo il fortunato dittico dedicato a Kurt Weill realizzato durante il lockdown con la direzione di Riccardo Chailly.