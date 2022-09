Diana Bracco: 'Festeggeremo Natale nella nuova sede'

"Pensiamo di festeggiare il prossimo Natale nella nuova sede. I nostri ci staranno molto bene anche perché i locali sono stati progettati con una particolare attenzione alle persone, sono ambienti confortevoli e belli, e dunque incentivanti". Così Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, a margine della presentazione delle iniziative per il 95esimo anniversario del Gruppo.

La nuova sede, che si trova nel quartiere milanese di Lambrate, rappresenta per la società una sorta di 'ritorno al futuro', dal momento che si tratta dello storico stabilimento sottoposto ad una importante opera di riqualificazione costata circa 28 milioni di euro. "La decisione di tornare a Lambrate - spiega Diana Bracco - è stata presa qualche anno fa. Prima siamo stati un po’ nomadi, abbiamo lasciato la vecchia sede e siamo stati in affitto in altre due, ma è evidente che l’adeguamento della vecchia sede, molto grande, 110mila metri quadri, ci consentiva maggiore flessibilità. Ora quindi abbiamo questo progetto e, in conclusione, credo che entreremo prima di Natale".