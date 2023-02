Diana Bracco si racconta: "Avrei voluto fare il medico ma papà mi scelse come sua erede"

"Avrei voluto fare il medico ma papà mi scelse come sua erede". E' uno dei passaggi chiave del racconto, oggi sul "Corriere della Sera", che fa della sua vita Diana Bracco, amministratore delegato e presidente della omonima azienda di famiglia, Il Gruppo Bracco, oltre che forte di un curriculum grondante di riconoscimenti e titoli, come, tra gli altri, Cavaliere del lavoro, Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica, svariate lauree honoris causa, ex Vicepresidente di Confindustria, ex presidente di Federchimica, membro della giunta di Assolombarda di cui è stata presidente, membro del Cda dell’università Bocconi, di quello della Scala e del museo Poldi Pezzoli, presidente di Expo 2015 e commissario generale per il Padiglione Italia. "Ero una bambina 'facile' - dice la capitana d’industria che ha passato gli ottanta, casa e ufficio in palazzo Visconti a Milano, dove per tutti è 'la Presidente' - brava a scuola e buona a casa". "Mi occupavo delle mie due sorelline - racconta la presidente Bracco - come mi aveva ordinato il nonno Elio, fondatore dell’azienda 96 anni fa, reduce da una prigionia austriaca per irredentismo, che, quando ancora non andavo a scuola, mi mandò una lettera raccomandandomi di 'segnare loro la strada'. Direi di aver ricevuto un’educazione fortemente asburgica: d’altronde la mia famiglia aveva origini istriane, mitteleuropee. E marinare: tradizione che si spezzò con il naufragio del bisnonno Marco, originario di Lussinpiccolo, che nell’Adriatico trasportava merci dall’Austria al sud della Dalmazia. Perduta la nave il poveretto tornò sulla sua isola dove infelicemente esercitò come impiegato comunale. Come il bisnonno a un certo punto della vita ho sentito, da parte del mare, il richiamo della foresta e ho varato una barca anch’io, ma anch’io ho fatto naufragio. La sua dorme sul fondo dell’Adriatico, la mia su quello del Tirreno".

La presidente Bracco sottolinea che il tempo delle decisioni è arrivato "direi al momento di andare all’università. Volevo studiare medicina ma mio padre che, essendo io la maggiore e la più portata alle materie scientifiche, aveva già scelto me come erede - senza provocare alcuna gelosia tra le sorelle, decisamente disinteressate al tema - mi convinse a iscrivermi a chimica a Pavia. Eravamo cinque ragazze nel corso. Anche mia madre era laureata in chimica, assieme a lei c’era un’unica altra studentessa. Solo tre ragazze in più nel passaggio di una generazione! Troppo poco. Proprio per questo stiamo portando avanti una campagna contro il pregiudizio che separa donne e scienza. Quelli dello studio sono stati anni di grande felicità; e di divertimento. Non tanto dentro l’ateneo quanto durante il viaggio in treno. Eravamo in moltissimi studenti che andavano su e giù tra Milano e Pavia: si attaccava discorso, nascevano amicizie e flirt, organizzavamo cose e ce la contavamo per tutto il viaggio. È lì che ho incontrato per la prima volta Roberto de Silva, il mio futuro marito, scomparso nel 2012". Fatturato di un miliardo e 7, oltre 2000 brevetti, 3700 dipendenti, presenza in tutti i continenti (tranne in Africa), i prodotti venduti in un centinaio di Paesi, un panorama che osava immaginare: "Naturalmente no. Tuttavia -afferma Diana Bracco- il successo internazionale di Bracco è per me un sogno realizzato, essere riusciti a ottenere una leadership in un settore delle scienze della vita tecnologicamente avanzatissimo come l’imaging diagnostico è una grande soddisfazione per un’azienda familiare italiana, fondata da un esule istriano giunto a Milano in cerca di futuro. Tra il tanto citato made in Italy non ci sono solo moda, design e parmigiano: ci siamo anche noi".

E tra i suoi maestri c'è "naturalmente mio padre. È stato un capitano d’industria deciso, visionario e tenace. Ha fatto parte di una generazione di uomini - come Pirelli, Olivetti, Falck - capaci, a cavallo delle due Guerre, di ricostruire un tessuto economico e civile dalle macerie e di proiettare l’Italia nella modernità e nell’età del benessere. Ricerca e innovazione erano l’ossessione di mio padre. È stato lui - indica la presidente Bracco- che ha fondato il Cdi, Centro Diagnostico Italiano, una delle prime realtà al mondo di check-up in day hospital". E l’impresa di cui va più orgogliosa la presidente Bracco è "senz’altro l’Expo. Provo grande soddisfazione per la buona riuscita di questo evento. Però devo dire che è stato anche il più difficile per il quale ho dovuto combattere giorno per giorno, un secondo lavoro non da poco. Modestamente penso di aver contribuito a fare di Milano quello che è diventata oggi grazie all’Expo. Ma tra le imprese di cui vado orgogliosa c’è anche la realizzazione del grande teatro di Rho, appena inaugurato e dedicato a mio marito in quanto sorge là dove stava la nostra industria cosmetica (in seguito dismessa), Diana De Silva Cosmetiques, guidata da lui, imprenditore aperto e illuminato che amava l’arte e la cultura. Un’impresa minore di cui sono molto contenta è quella di Baranzate, periferia multietnica a nord di Milano, dove, su invito del parroco che mi aveva lanciato una sorta di SOS, da molti anni abbiamo avviato un programma di integrazione sociale e di lotta contro la povertà educativa che comprende una scuola di sartoria per dare lavoro alle donne, corsi di italiano per stranieri, doposcuola per i bambini, borse di studio per i giovani meritevoli oltre a uno sportello pediatrico molto frequentato utile anche per scaricare il pronto soccorso degli ospedali".