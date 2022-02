Diana Mangano per Revise, Pre Fall 2022 Collection

La donna Revise celebrata nella sua unicità e individualità, una donna disillusa, concreta, ma che non smette di sognare

‘’Un taglio col passato ed uno sguardo al futuro’’, con questo mini spot l’azienda mette in campo un piano di comunicazione per tutto il 2022 per annunciare la collaborazione con il nuovo direttore creativo Diana Mangano. Il marchio Revise, comunica la nomina di Diana Mangano a direttrice creativa del brand. La sua prima intera collezione per Revise by Diana Mangano debutterà per la stagione Fall-Winter 22/23, anticipata da una capsule inedita in consegna della PE22.

Diana Mangano, stilista di origine siciliana, cresciuta a Brescia, classe 1975, vanta una storia di venticinque anni nella moda. Sin da giovanissima lavora nell'azienda di famiglia ‘Mangano’, un’escalation di esperienze trasversali accumulate nel tempo l’hanno condotta a capitanare lo storico marchio made in Italy. Il suo punto di forza è sempre stato la creatività, che nella sua vita è emerso precocemente e che oggi entra a far parte del brand Revise Concept.

“Ho scelto di collaborare nella crescita creativa del brand, per la grande amicizia e stima che ho con la proprietà; dopo la capsule PE22, a breve disponibile nei negozi, abbiamo deciso di suggellare la nostra collaborazione proprio con la collezione FW 22-23 interamente disegnata da me”, spiega Diana Mangano. “Ho sempre profondamente creduto nei valori dello stile, dell’unicità e della sostenibilità; sostenibilità, oltre che per l’ambiente, anche della filiera italiana. Ho creato tessuti con diverse aziende italiane ed il 95% della collezione è Made in Italy, perché dobbiamo assolutamente sostenere le aziende italiane. Questo è il dna che caratterizza il mio modus operandi. Il mio atto creativo è una riflessione su questo momento storico, dove siamo e dove vogliamo andare, in un periodo che ci spinge a riflettere e a tornare alle basi, all’essenza”, racconta Diana Mangano spiegando la nuova collezione Revise by Diana Mangano Autunno/Inverno 22-23. “L’entusiasmo e la libertà creativa che ho trovato in azienda, mi hanno spinta a ridisegnare il mio modo di vedere la ‘donna Revise’, attraverso un alfabeto vibrante di linee e colori, all’insegna di una rinnovata femminilità che sia sexy e contemporanea. Una moda consapevole e sostenibile, in grado di lasciare anche un'impronta positiva sul nostro pianeta”.

Revise Concept investe dunque sul nome Diana Mangano per dare slancio ed identità ad una community di donne che si riconoscono nelle collezioni confortevoli e giocose, senza rinunciare all’eleganza e alla sensualità. La donna Revise by Diana Mangano si distingue per lo stile urbano, casual e dinamico, frutto dell’incontro fra tradizione ed innovazione, che esplora tessuti e tecniche in nome della libertà creativa ed estetica.

“Il mio motto ‘c’era una volta una principessa che non crede alle favole’, è la frase che ho scritto su tutti i capi perché credo rappresenti appieno quella che per me è la donna di oggi”, puntualizza Mangano. “Una moderna principessa che però non crede alle favole nel senso che è indipendente e in grado di sopravvivere in questa giungla chiamata vita; il tag iconico sui nostri canali social, è #reviseyourself uno stimolo per tutte le donne a rivedere le priorità e a mettersi sempre in testa ad ogni scelta. La moda femminile evidenzia una rivoluzione profonda dei codici tradizionali, ben lungi dall’idea di ‘sexy’ radicata nell'era delle pin-up, oggi quanto mai superata”, ribadisce Diana Mangano. “La donna, oggi, vive in prima persona il proprio tempo, ne è la protagonista ed è naturale che l’ago della bilancia si sia spostato verso un'idea di sensualità un po’ meno scontata. Adesso sono versatilità e comfort a dettare le regole, senza mai tralasciare lo stile, beninteso”.

Revise by Diana Mangano è un brand che fa dell'eleganza audace il suo marchio di fabbrica, puntando su capi sobri ma strutturati. E’ dedicato alle donne coraggiose, che puntano all’autodeterminazione sul proprio corpo e, per estensione, sulle scelte di outfit. Donne desiderose di esprimere se stesse e di osare, creando abbinamenti inaspettati, mixando abiti raffinati ed eleganti a qualche tocco esuberante.

“L’universo femminile è poliedrico e affascinante, le donne sono opere d’arte, pertanto, tutte straordinariamente uniche”, sottolinea Diana Mangano. “Ho intercettato le nuove tendenze e donato una nuova visione alla femminilità: forte, intrigante e sicura di sé. Una donna che ama distinguersi, che ama giocare con le textures, con i colori e con i contrasti. Li trovo interessanti e vitali, anche perché riflettono le contraddizioni della nostra esistenza”.

La prossima stagione autunno inverno porta dunque con sé una collezione caratterizzata da una vasta palette di tonalità. A farla da padrone saranno le sfumature naturali abbinate a nuance più forti che traducono il carattere deciso, dinamico e sempre seducente della femminilità contemporanea.

