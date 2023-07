DiCaprio e Maguire due ore e mezzo agli Uffizi, tra meraviglia e selfie

Visita a sorpresa agli Uffizi per Leonardo DiCaprio e l'amico 'Spiderman' Tobey Maguire, che già ieri avevano visitato a Vinci (Firenze) il Museo Leonardiano e la casa natale di Leonardo. Accolti dal direttore del museo fiorentino Eike Schmidt, i due attori statunitensi hanno scherzato e fatto selfie nella sala di Leonardo davanti al 'Battesimo di Cristo' e all''Annunciazione'. Poi, davanti ai fan incuriositi ai quali è stato chiesto dagli accompagnatori dei divi di rispettare la privacy e non fotografare gli attori e i loro famigliari, le due star di Hollywood hanno fatto il giro completo del museo, mostrando grande meraviglia davanti a 'Giuditta' di Artemisia Gentileschi e 'Medusa' di Caravaggio.

La visita è durata circa due ore e mezzo. DiCaprio mancava dagli Uffizi da soli 10 mesi. Ma per Maguire era la prima volta: "My first time, this place is really amazing", proprio come 'The Amazing Spider man', uno dei titoli della saga del ragno super eroe.