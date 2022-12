In occasione della visita ai militari italiani che guidano il Battle Group della Nato in Bulgaria, incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il collega Dimitar Stoyanov. E' quanto fa sapere in un tweet il ministero della Difesa. I temi sono: "collaborazione tra rispettive Forze Armate; condiviso impegno per sicurezza e stabilità; cooperazione nella Difesa e importanza dell'area del Mar Nero".